tmw Benevento, forte inserimento per Gaich del CSKA Mosca

vedi letture

Il Benevento ci prova per Adolfo Gaich. L’attaccante del CSKA Mosca è una forte idea del club campano. Contatti in corso per il prestito fino a giugno, manca l’ok del giocatore che valuta anche altre proposte. Ma il Benevento ci prova, Gaich obiettivo forte per l’attacco.