tmw Bologna, tutto deciso su Soumaoro: sarà riscattato dal Lille, attesa la definizione

Perno della difesa del Bologna in questa stagione, il club di Joey Saputo non ha avuto dubbi: tutto deciso per il riscatto di Adama Soumaoro. Solo da definire lo scambio di documenti con il Lille alle cifre pattuite, ovvero intorno ai 2 milioni di euro. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com in Francia, il club transalpino aspetta di ricevere la comunicazione dal Bologna ma è attesa a giorni l'ufficialità. Soumaoro sarà a tutti gli effetti un giocatore rossoblù.