tmw Cagliari, cercasi difensore: contatti in corso con l'Inter per Zinho Vanheusden

vedi letture

Nelle scorse settimane l'Inter ha riaccolto Zinho Vanheusden, difensore classe '99 reduce dall'avventura allo Standard Liegi e tornato a Milano per 12 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero valutare la crescita del belga in ritiro, anche se sul giocatore si stanno muovendo diversi club. Fra questi, secondo le ultime raccolte da TMW, c'è anche il Cagliari che ha già avviato i contatti in tal senso. Nei giorni scorsi erano invece emersi gli interessi di Spezia e Sassuolo per il prestito del difensore.