Cagliari, il PAOK avanza per Deiola: prima offerta da 1,5 milioni di euro ai rossoblù

Arrivano nuove informazioni dalla Grecia sulla trattativa tra PAOK e Cagliari per Alessandro Deiola, centrocampista classe '95 che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2022 coi rossoblù. Secondo quanto raccolto da TMW, il club greco avrebbe già presentato un'offerta ufficiale pari 1,5 milioni di euro per acquistare subito il cartellino dell'ex Spezia. Negoziazioni in corso, pista PAOK per Deiola.