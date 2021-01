tmw Crotone, caccia alla punta: scatto per Di Carmine dell'Hellas Verona

Un nuovo rinforzo per il Crotone. Trova conferme l’indiscrezione lanciata da Sportitalia. Grandi passi avanti per l’attaccante del Verona Samuel Di Carmine. Contatti in corso, buone possibilità di chiudere nelle prossime ore. Il Crotone si muove, per Stroppa potrebbe esserci a breve Di Carmine...