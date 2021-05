tmw D. Costa subito al Gremio, manca solo il via libera della FIFA. Lunedì possibile annuncio

vedi letture

L'ultimo tassello mancante per il trasferimento di Douglas Costa al Gremio è il via libera della FIFA. Come raccolto da TMW, dopo aver trovato un accordo complessivo con le altre due parti in causa, il club brasiliano starebbe aspettando ora il definitivo ok dalla FIFA per chiudere subito l'operazione, nonostante in Italia non sia ancora aperta la finestra di calciomercato. Cessione in prestito per una stagione, al termine della quale Douglas vedrà scadere il suo contratto con la Juventus e diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Gremio per un altro anno.

In casa Imortal si respira ottimismo e il giorno previsto per ufficializzare il tutto, almeno per il momento, dovrebbe essere quello di lunedì.