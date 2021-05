tmw Da Shomurodov che piace alla Juve agli obiettivi Simy e Lovric: ballano le punte del Genoa

vedi letture

E' in pieno fermento il mercato in attacco del Genoa, con la conferma di Davide Ballardini che si avvicina a grandi passi. Il tecnico potrebbe però trovarsi un reparto rivoluzionato visti gli obiettivi e le richieste per i suoi gioielli. Confermato l'interessamento per Simy del Crotone, le trattative stanno procedendo per regalare al Genoa del futuro una delle grandi rivelazioni di questa stagione come la punta nigeriana dal club pitagorico.

DESTRO O SHOMURODOV? Chi potrà fargli spazio? Il Genoa segue anche anche la seconda punta Kristijan Lovric dell'HNK Gorica per cui la trattativa è già in piedi. Così partirà Mattia Destro, autore di una buona stagione che l'ha rilanciato, o Eldor Shomurodov? L'uzbeko è uno dei crack dell'ultimo campionato, una delle rivelazioni assolute di questa Serie A. Colpi, quelli del venticinquenne, che non sono passati inosservati: Enrico Preziosi vorrebbe assolutamente blindarlo e renderlo il perno della stagione che verrà ma il giocatore è apprezzato dalla Juventus che, alla stregua di altre big internazionali, ha messo l'uzbeko tra i nomi caldi per questo mercato.