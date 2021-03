tmw Diritti tv, Sky ci riprova col pacchetto 2. Iniziata l'Assemblea di A: tutte le società collegate

vedi letture

La partita per i diritti tv non è ancora finita. Dopo l’assegnazione a DAZN per 840 milioni a stagione dei pacchetti 1 e 3 per trasmettere rispettivamente 7 gare a giornata in esclusiva e 3 in co-esclusiva fino al 2024, rimane ancora in ballo infatti il pacchetto 2 (contenente le 3 gare da trasmettere in co-esclusiva con DAZN in ogni turno). Un pacchetto per cui Sky ha offerto nelle scorse settimane 70 milioni a stagione e che è al centro dell’assemblea dei club iniziata pochissimi minuti fa. Tutte le società sono collegate in conference-call.

Seguono aggiornamenti.