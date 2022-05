tmw Ferrara: "Vlahovic un grande giocatore ma è giovane. Col tempo si imporrà alla Juve"

"Mi immagino sicuramente una bella partita. E' una gara molto sentita da entrambe le tifoserie e da entrambe le squadre". Parole e pensieri di Ciro Ferrara, presente quest'oggi all'evento organizzato da Frecciarossa, main sponsor della Coppa Italia.

Chi arriva meglio?

"E' una finale e in quanto tale sfugge a qualsiasi considerazione. Le motivazioni in una finale sono importantissime e faranno la differenza".

Per il campionato qual è la tua favorita?

"Da un po' di tempo dico Milan, è una squadra che mi sembra molto convinta e sta anche bene".

Perché Vlahovic non segna tanto nella Juve?

"E' un grande giocatore, è molto giovane ma credo che come per tutti i giovani ci sia bisogno di un adattamento alla nuova squadra e alla nuova realtà in senso totale. Come tutti gli attaccanti può attraversa un momento più opaco ma alla fine risponderà presente, ha le qualità per farlo".