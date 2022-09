tmw Fiorentina, addio Nastasic: è in partenza per Maiorca, cessione a titolo definitivo

Matija Nastasic lascia per la seconda volta la Fiorentina: svolta il centrale serbo firmerà con il Maiorca, che gli ha offerto un contratto annuale con opzione per una seconda annata. Il centrale è in partenza dall’Italia per l'isola, si tratta di cessione definitiva.