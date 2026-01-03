Ufficiale
Fiorentina, Gino Infantino saluta: il centrocampista si trasferisce all'Argentinos Juniors
TUTTO mercato WEB
Gino Infantino torna in Argentina. L’Argentinos Juniors ha infatti ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo del centrocampista, nato a Rosario il 19 maggio 2003, dalla Fiorentina.
Infantino, si legge sui canali ufficiali della società argentina, si trasferisce dai viola in prestito fino a dicembre 2026, con opzione per il riscatto.
In questa stagione il centrocampista, prelevato dalla Fiorentina dal Rosario Central per 3 milioni di euro, più il 10% sull’eventuale futura rivendita, non è mai stato impiegato. Nella scorsa stagione ha giocato negli Emirati Arabi Uniti, all’Al-in, con cui ha giocato sette partite, segnando un gol.
Articoli correlati
Ricordate Gino Infantino? La meteora della Fiorentina torna in patria: fatta con l'Argentinos Juniors
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile