tmw Fiorentina, Ikoné è a Firenze: iniziate le visite mediche

Jonathan Ikone è arrivato a Firenze e poco fa è entrato presso la clinica "Fanfani" per iniziare la prima parte di visite necessarie per la firma sul contratto che potrebbe arrivare già in giornata. Il calciatore arriva dal Lille dopo la vittoria della Ligue 1 l'anno scorso e dopo aver disputato da protagonista i gironi di Champions in questa stagione. Ecco le prime immagini dell'esterno francese ormai nuovo giocatore viola clicca qui per tutti i dettagli economici: