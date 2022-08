tmw Fiorentina, proseguono in contatti con l'Empoli per Bajrami. Anche Kouame nella trattativa

Continua la trattativa tra Fiorentina ed Empoli per il passaggio di Nedim Bajrami in viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sono previsti nuovi contatti anche per oggi e oltre a solo Zurkowski, anche Kouame potrebbe rientrare nell'affare.