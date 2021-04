tmw Fiorentina, salgono le quotazioni di Goretti. In corsa per il ruolo di direttore sportivo

La Fiorentina sta pensando a molte soluzioni per la prossima stagione. Dopo i nomi di Giuntoli e Petrachi, e la possibilità di Marcello Lippi come direttore tecnico, nelle ultime ore sono in crescita le quotazioni di Roberto Goretti, reduce da una retrocessione al Perugia dopo qualche anno di ottimi risultati. A quel punto potrebbe rimanere Daniele Pradè, con un passaggio di ruolo come direttore dell'area tecnica.

La situazione però non è così delineata. Nelle prossime settimane c'è da attendersi un casting abbastanza allargato (anche per il ruolo di allenatore) ma pare che ci sia l'intenzione di avere un direttore tecnico, da scrivania, oltre a quello sportivo, più di mercato.