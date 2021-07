tmw Galatasaray a caccia di un terzino: obiettivo Santon della Roma, i dettagli

Il Galatasaray cerca un terzino per rinforzare la propria rosa e nel lotto dei nomi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è anche Davide Santon. Per il giocatore, che potrebbe lasciare la Roma proprio in questa estate, sarebbe pronta un'offerta di un contratto triennale. Santon piace al club turco, tra i nom c'è anche Jens Stryger Larsen dell'Udinese ma al momento è in seconda fila rispetto all'italiano.