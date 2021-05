tmw Gasperini al lavoro per progettare la nuova Atalanta, non rientra nel valzer: il punto

Gian Piero Gasperini già al lavoro per programmare la prossima stagione con l'Atalanta. Al momento nessun contatto con l'Inter col tecnico di Grugliasco concentrato solo sulla costruzione della Dea in vista della prossima stagione.

C'è stato un lungo confronto con la proprietà Percassi anche negli ultimi giorni sulla direzione da prendere. L'obiettivo sarà quello di confermarsi ad alti livelli, ai livelli delle ultime stagioni. Obiettivo che potrebbe passare anche per una importante ristrutturazione della rosa. Da Ilicic a Gosens, passando per Zapata e Muriel e Gollini: tanti infatti i giocatori che potrebbero partire con la giusta offerta. Tutti giocatori che a Bergamo hanno caratterizzato un ciclo importante e che la Dea - con la giusta offerta economica, col giusto sostituto - potrebbe dar via col placet di Gasperini. Tecnico al lavoro per permettere all'Atalanta di continuare a competere ad alti livelli anche i prossimi anni.