tmw Genoa, si lavora al ritorno di Papastathopoulos

Genoa al lavoro sul mercato a caccia di rinforzi in difesa. Avviati i contatti per Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Trattativa in corso. Si tratterebbe di un ritorno, il greco ha già vestito la maglia del Grifone tra il 2008 e il 2010. E ora può tornare in rossoblu. Il Genoa guarda in casa Arsenal. Obiettivo Papastathopoulos.