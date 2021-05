tmw Il Barcellona ci prova per Luiz Felipe della Lazio. Incontro in Spagna, i dettagli

vedi letture

C'è un nome nuovo e forte che è finito nel mirino del Barcellona e dei nuovi uomini mercato dei Blaugrana. Si tratta, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, di Luiz Felipe della Lazio. La società catalana starebbe valutando con forza il profilo non solo per questa stagione ma anche in ottica 2022, quando scadrà il contratto di Luiz Felipe col club di Claudio Lotito.

SUMMIT SPAGNOLO Secondo quanto raccolto in Spagna da TMW, la scorsa settimana l'agente del giocatore, Castagna, avrebbe incontrato il Barcellona che ha manifestato il suo interesse per il giocatore. Il contratto in scadenza lo rende un'opportunità per l'estate ma soprattutto per il 2022 quando può liberarsi.