tmw Il doppio ex Andrade: "Conceição conosce la Juve, ma il suo Porto è stanco e più debole"

Riparte la Champions League! La prima italiana a scendere in campo, domani sera alle ore 21:00 all'Estádio do Dragão contro il Porto, sarà la Juventus di Cristiano Ronaldo. Proprio per presentare l'andata di questi ottavi di finale, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il doppio ex di biancazzurri e bianconeri, Jorge Andrade. Questa un'anticipazione della nostra lunga chiacchierata con lo storico centrale della Nazionale portoghese:

Andrade, Porto-Juventus è (anche) la sua partita: cosa si aspetta?

"Mister Conceição conosce benissimo il calcio italiano, sarà una doppia sfida complicata per la Juve, ma secondo me i bianconeri sono nettamente favoriti".

Passa la Juve dunque?

"Per me sì, i bianconeri hanno una smisurata voglia di arrivare alla fine di questa competizione e il 2020-2021 può essere finalmente la stagione giusta per vincere la Champions. Me lo sento, col Porto non c'è partita e questo traguardo è vicino. E non dimenticatevi neanche la corsa Scudetto: sembra una lotta a due tra Inter e Milan, ma la Juventus alla fine sarà lassù a giocarsela. Come sempre".

Quali sono pregi e difetti dei Dragões?

"Il Porto è una squadra molto fisica, che gioca un calcio offensivo e dinamico. Tuttavia, arriva alla super sfida con la Juve affaticato dai tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane. E Conceição in panchina non ha certo le alternative di Pirlo".

Domattina su TMW l'intervista integrale a Jorge Andrade, doppio ex di Porto e Juve!