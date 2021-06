tmw Il sogno azzurro di Grifo: "Esclusione ha fatto male, ma coi 2 gol ho reso felice la famiglia"

Dopo aver accarezzato fino all'ultimo il sogno Europeo con l'Italia (era nella lista dei 33 del ct Mancini), Vincenzo Grifo si è raccontato a TuttoMercatoWeb.com ripercorrendo proprio il suo cammino in azzurro. Queste le sue dichiarazioni al riguardo: "Sono davvero molto orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Ho trovato dei bravi ragazzi e un ottimo staff tecnico, coi quali ho vissuto due anni e mezzo a dir poco stimolanti. Ho imparato e sono maturato tantissimo accanto a compagni dalla grande esperienza internazionale, alcuni freschi addirittura di vittoria della Champions. A livello personale, l'esclusione dalla lista definitiva ha fatto male... Non posso negarlo, ma questo non cancella certo la gioia di aver dato il mio contributo e di aver fatto la mia parte durante questo bellissimo percorso".

Lo scorso novembre sono arrivate anche le sue prime due reti a tinte azzurre.

"Quei due gol contro l'Estonia hanno segnato una giornata indimenticabile per me e per la mia famiglia. Ho fatto piangere di felicità miei genitori, che in questi 28 anni di vita non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno e che quindi non potrò mai smettere di ringraziare".