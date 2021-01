tmw Il Toro cambia, non c’è l’accordo con Longo. Avanza Nicola, riflessioni su Vagnati

Moreno Longo non tornerà sulla panchina del Torino. Al momento sembra improbabile che possa consumarsi il ritorno del tecnico che ha traghettato i granata alla salvezza l’anno scorso, gli ultimi contatti tra le parti in queste ore non hanno portato ad un accordo. Dunque avanza Davide Nicola con cui c’erano già stati dei contatti nel mese di dicembre. A rischio anche la posizione di Davide Vagnati, scontato invece l'addio di Marco Giampaolo. Contatti anche con Ventura che resta alla finestra, o come allenatore o come dirigente.