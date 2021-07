tmw In azzurro e alla Roma? Anche Emerson Palmieri nella lista dei sostituti di Spinazzola

Anche Emerson Palmieri nella lista della Roma, a caccia di un terzino mancino in grado di non far rimpiangere Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio occorso all'azzurro. E se stasera sarà sicuramente il calciatore del Chelsea a sostituire il numero 4 azzurro, ecco che la Roma lo vorrebbe bel medesimo ruolo anche nella Capitale. Il Napoli per lui resta in vantaggio, ma anche Pinto ci prova.