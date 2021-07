tmw Inter-Bellerin, l'Arsenal apre al prestito oneroso. Il giocatore ribadisce: vuole i nerazzurri

Hector Bellerin e il suo agente hanno ribadito all'Arsenal la volontà di lasciare Londra con destinazione Milano in questa finestra di mercato. Come raccontatovi nelle scorse ore da TMW, oggi il procuratore del laterale spagnolo ha incontrato a Londra la dirigenza dei Gunners per provare a sbloccare la spinosa trattativa con l'Inter.

L'offerta è sempre la solita: i nerazzurri, da una parte forti di un accordo già trovato da tempo con lo spagnolo classe 1995 e dall'altra con le mani legate per la precaria situazione finanziaria di Suning, propongono un prestito con diritto di riscatto. Una formula che i biancorossi hanno sempre rifiutato, ma verso la quale proprio il summit odierno ha fatto registrare una certa apertura.

Da Londra, infatti, è arrivato un verdetto definitivo: Bellerin può partire a titolo temporaneo e senza obbligo di acquisto, ma solamente con un prestito molto oneroso, strategia che permetterebbe all'Arsenal di tutelarsi in caso di mancata permanenza del giocatore all'Inter.

I contatti tra le parti andranno avanti anche nelle prossime ore, ma il club inglese si sta convincendo a lasciare andare Bellerin. Che, come ripetuto ancora una volta oggi pomeriggio, vuole raggiungere quanto prima la rosa di mister Inzaghi.