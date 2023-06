tmw Inter, Mkhitaryan: "Sto bene, mi avete visto... Farò di tutto per esserci"

vedi letture

Nel corso del media-day dedicato all'Inter, il centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan parla così delle proprie condizioni visto l'infortunio che lo tiene ai box da diverse settimane: "Io sto bene, come mi avete visto, farò di tutto per giocare questa partita. C'è ancora tempo, spero di aiutare la squadra in questa finale".

Sei diventato un giocatore imprescindibile per questa Inter, te lo aspettavi?

"Venendo all'Inter non pensavo di venire a sedermi in panchina, nel calcio devi fare il massimo per dare il tuo meglio per aiutare la squadra. Mi sono infortunato contro il Lecce ma quando mi sono ripreso, Calhanoglu e Brozovic purtroppo si sono infortunato, si è liberato un posto e ho giocato, ho fatto bene e il mister ha creduto in me e siamo arrivati dove siamo ora".

Quanto è stimolante giocare contro avversari come quelli del City? Avete forse il miglior centrocampo d'Europa.

"Il City come squadra è la più forte in Europa, anche il loro centrocampo ma anche il nostro è fortissimo: Calhanoglu, Barella, Brozovic, possiamo far vedere anche noi che siamo bravi con la palla e attaccare. Dobbiamo fare gol e vincere la partita".

E' una sensazione speciale giocare una finale contro il City?

"Non capita tutti i giorni giocare una finale, sarà una partita difficilissima ma siamo pronti conoscendo i loro punti di forza ma proveremo a sfruttare i nostri per giocare e vincere questa partita".

Hai vinto le altre due coppe, manca questa.

"Voglio vincere perché è una Champions e non ti capita molte volte giocare una finale del genere. Sono quasi a fine carriera ma farò di tutto per allungare la carriera al meglio che posso".