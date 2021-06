tmw Joao Mario, lo Sporting offre 5.5 milioni di euro. L'Inter ne chiede 7.5: il punto

Il punto sul futuro di Joao Mario dopo l'incontro di questa mattina in sede Inter tra i dirigenti del club nerazzurro e Federico Pastorello, procuratore del centrocampista portoghese.

È vero che ci sono stati interessamenti da parte di altri club, ma nulla di concreto e reale. La trattativa con lo Sporting Club di Lisbona procede bene, ma non c'è ancora accordo sulla cifra: i nerazzurri per una questione di bilancio non vogliono scendere dalla richiesta iniziale di 7,5 milioni, lo Sporting è fermo a 5,5. La sensazione è che giocando sui bonus si possa trovare presto la quadra.