Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere e la Juventus spera di convincere il francese a tornare a vestire la maglia bianconera. Secondo quanto raccolto da TMW l'incontro tra la dirigenza e l'entourage del francese, nel quale è presente Rafaela Pimenta, è in corso in questi minuti, con le parti che stanno iniziando a trattare su quello che potrebbe essere il possibile contratto per il grande ritorno del centrocampista alla Vecchia Signora.