tmw Juventus, anche Pogba è arrivato al JMedical: si teme stiramento all'adduttore

Dopo Bonucci, anche Paul Pogba ha raggiunto il JMedical di Torino per sottoporsi ai controlli di rito per gli infortunati in casa bianconera: il centrocampista francese ha saltato anche la gara contro la Sampdoria un sospetto stiramento all'adduttore che si potrebbe essere procurato nella rifinitura della sfida, calciando delle punizioni. Questo il video del suo arrivo al centro medico bianconero di pochi minuti fa:

