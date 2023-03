tmw Juventus, Bonucci amaro all'ingresso del JMedical: "Stavo meglio prima della Sampdoria"

Alla domanda di un tifoso: “Come stai?”, Leonardo Bonucci risponde amaro: “Stavo meglio prima della partita” prima dell'ingresso al JMedical per le visite di rito. Sintomo evidente, assieme alla camminata molto difficoltosa, dei problemi fisici che tormentando il capitano della Juventus, tornato in campo ieri dal primo minuto contro la Sampdoria e costretto a lasciarlo a fine primo tempo per l'ennesimo infortunio.

