tmw Juventus, buone notizie in vista della Lazio: Chiesa e Gatti si sono allenati in gruppo

vedi letture

La Juventus guarda oltre il caso Paul Pogba e dall'allenamento di oggi, in vista del match di sabato contro la Lazio, sono arrivate incoraggianti indicazioni per il tecnico Massimiliano Allegri.

La seduta di questa mattina alla Continassa, infatti, secondo quanto raccolto da TMW ha visto la presenza in gruppo anche di Federico Chiesa e Federico Gatti. Sembrano risolti, quindi, i problemi all'adduttore per l'attaccante e la distorsione alla caviglia per il difensore, con entrambi che salvo imprevisti ulteriori saranno quindi convocati.