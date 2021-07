tmw Juventus, idea Sirigu vice Szczesny. Mirante alla finestra, la situazione

Salvatore Sirigu nei pensieri della Juventus. Il portiere in uscita dal Torino è un’idea dei bianconeri. È il nome più gradito come vice Szczesny in caso di partenza di Mattia Perin. A Sirigu pensa anche il Genoa. Motivo per cui influirà molto la volontà del giocatore. Se fare il comprimario alla Juventus oppure giocare ancora da titolare ed essere in prima linea, occasione che potrebbe dargli proprio il Genoa. E così la Juve oltre il profilo di Sirigu sta valutando attentamente anche Antonio Mirante. Bianconeri a caccia del dodicesimo, tra Sirigu e Mirante…