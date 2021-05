tmw L’Atalanta festeggia coi tifosi al termine del match: le immagini

vedi letture

Una sconfitta comunque indolore per l’Atalanta. I nerazzurri, terzi nella classifica finale dopo il ko col Milan, hanno festeggiato sulla gradinata nord coi propri tifosi intonando i cori della curva e ringraziando tutti per il sostegno. Ecco le immagini: