tmw La Juve tratta Cacace del Sint-Truiden. Può andare al Sassuolo nell'affare Scamacca

vedi letture

Liberato Giampaolo Cacace per sbloccare la trattativa Scamacca. E' l'ultima idea della Juventus, che sta trattando l'acquisto dal Sint-Truiden del difensore neozelandese classe 2000 e vorrebbe chiuderlo a stretto giro di posta.

Cacace potrebbe essere girato subito al Sassuolo per sbloccare la trattativa Scamacca, attaccante che la Juventus ha individuato come quarta punta per la seconda parte di stagione e centravanti su cui puntare per il futuro.