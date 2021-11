tmw Lazio, domani la decisione su Immobile: l'idea è di non rischiare una ricaduta

Ciro Immobile ha fatto alcuni esami in Paideia per valutare se potrà esserci o meno nella gara contro la Juventus. Il centravanti migliora ma una decisione definitiva verrà presa nella giornata di domani. L'idea è quella di non rischiare una ricaduta.