tmw Lazio, il Siviglia attento alla situazione di Luis Alberto

Non si è presentato alle visite mediche perché ritiene di dover fare più vacanze del previsto. Una vicenda che ha minato gli equilibri in casa Lazio. E che potrebbe avere una conseguenza anche sul mercato. Luis Alberto rischia di diventare un caso per i biancocelesti. E così il Siviglia sta valutando attentamente la situazione. Per il ds Monchi è un’idea che può diventare qualcosa più. Il Siviglia è attento, nel mirino c’è Luis Alberto…