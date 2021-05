tmw Lazio, Inzaghi, Lotito e Tare ora a Formello: vanno avanti le discussioni sul rinnovo

vedi letture

Nuovo incontro per parlare del rinnovo tra Simone Inzaghi, Igli Tare e Claudio Lotito che in questo momento si trovano a Formello per discutere della firma del tecnico. Sensazioni positive in casa Lazio, con l'allenatore che potrebbe davvero prolungare il suo contratto.