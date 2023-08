tmw Lazio, per la porta spunta anche Joronen del Venezia: alternativa a Sepe e Ronnow

vedi letture

Dopo lo stop alla trattativa per Hugo Lloris, che non arriverà alla Lazio per volontà soprattutto di Maurizio Sarri, che non voleva una riserva ingombrante alle spalle di Provedel, il club biancoceleste è alla ricerca di un nuovo estremo difensore che possa essere il sostituto dell'ex Spezia, che sarà comunque il titolare, e nelle ultime ore si sta facendo largo l'ipotesi relativa a Jesse Joronen, attualmente in forza al Venezia. Questo nome è adesso da tenere particolarmente in considerazione con i capitolini che si metteranno in contatto a breve con il club lagunare per capire la fattibilità dell'operazione.

Le alternative.

Per il resto, se la trattativa per Joronen non dovesse decollare, il nome di Luigi Sepe è più avanti rispetto a Frederik Ronnow. Dopo la fumata nera per Hugo Lloris, i biancocelesti starebbero valutando anche questi due nomi per consegnare a Maurizio Sarri il sostituto di Luis Maximiano fra i pali. Un dodicesimo di Provedel, almeno sulla carta, che possa però considerarsi fin da subito affidabile e dare le giuste garanzie.

In particolare mister Sarri avrebbe già dato il suo benestare all'arrivo dell'estremo difensore della Salernitana, che lo ha già avuto come allenatore ai tempi del Napoli. Ma attenzione adesso a Joronen.