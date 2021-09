tmw Lazio, rifinitura in vista della Lokomotiv Mosca: assente soltanto Mattia Zaccagni

Seduta di rifinitura per la Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Assente all'allenamento soltanto Mattia Zaccagni, mentre il resto del gruppo è totalmente a disposizione del tecnico per la gara di domani.