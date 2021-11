tmw Lippi: "Lo scudetto se lo giocheranno Napoli, Milan e Inter. Italia? Sono fiducioso"

Domani contro la Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini si gioca la possibilità di staccare il pass per Qatar 2022. Raggiunto da TMw a margine della Briglia d'Oro 2021, l'ex ct azzurro Marcello Lippi commenta così: "Partiamo da una posizione di vantaggio, purtroppo sia nell'Italia che nella Svizzera saranno assenti diversi giocatori importanti. Però io sono fiducioso".

Che Svizzera si aspetta?

"Mi sento di dire quello che ho già detto, è importante per tutte e due ma sono molto fiducioso".

Un bilancio sulla Serie A finora?

"Ci sono due squadre che hanno dominato finora, non hanno mai perso e fatto gli stessi punti. Perciò si sono prepotentemente candidate alla vittoria dello scudetto. Quella più vicina è l'Inter, ho la sensazione che il campionato se lo giocheranno queste tre".

Juve solo da Champions?

"Io credo che firmerebbero per vincere la Champions e non vincere il campionato per un anno".

Oggi ha seguito l'allenamento del Siena del suo ex storico vice Maddaloni.

"Ho visto una squadra che ha lavorato bene, vivace, un bel lavoro intenso. Ci credono, la posizione di classifica è abbastanza buona. Mi sembra che abbiano dei giocatori importanti fuori, quando li recupereranno c'è da ben sperare".

Cosa ha detto a Maddaloni?

"Quello che ho detto a voi adesso, le stesse cose".

Ce lo descrive?

"Un allenatore molto preparato, molto bravo, che lavora bene sul campo. Ha voglia di fare esperienze di questo tipo, sono sicuro che si farà apprezzare".

Come ha visto la piazza di Siena?

"Ma io non la conosco. L'ho conosciuta 37 anni fa e devo dire che mi ha portato fortuna, sono stato esonerato e quello che è successo dopo lo sapete".

Di Gilardino che dice?

"È un ragazzo straordinario, fantastico. Avrà fortuna nella vita qualsiasi cosa farà. Tenga presente che è stato esonerato dal Siena, come un certo Marcello Lippi".