tmw Liverani sulla Lazio: "Non scontato l'addio di Milinkovic, più facile quello di Luis Alberto"

Mister Fabio Liverani, nel corso della lunga intervista concessa a TMW al Football Moments Padel Tour di Forte dei Marmi, ha parlato anche dei temi più attuali in casa Lazio: "La Lazio è andata in Europa, dando continuità al lavoro dello scorso anno. Ovviamente è più complicato centrare la qualificazione in Champions, dipenderà dal mercato e dalle strategie della società nella prossima stagione. Milinkovic-Savic via? Questo è un tormentone a cui siamo abituati ormai da anni, ma sappiamo anche che la Lazio lo venderà solamente se un club soddisferà le sue richieste. Il ragazzo a Roma sta bene, non avrebbe troppe difficoltà a rimanere ancora secondo me. Più facile che parta Luis Alberto? Per come l'abbiamo vista da fuori potrebbe sembrare di sì, anche se poi le cifre di un'eventuale cessione sarebbero molto diverse rispetto a quelle di Milinkovic".