Lotito temporeggia, l'Eintracht non aspetta più: Lazio, Luca Pellegrini sta sfumando

Luca Pellegrini è destinato a concludere la stagione all'Eintracht Francoforte. Il laterale classe '99 di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito al club tedesco, è da settimane obiettivo della Lazio su espressa richiesta di Maurizio Sarri. Ma il club tedesco che pure aveva dato l'ok all'interruzione del prestito ora non è più disposto ad aspettare, anche perché dalla Lazio non arrivano segnali.

Il club biancoceleste, che in un primo momento ha ragionato sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, non ha avanzato alcuna proposta e anche nelle ultime ore in questo senso non sono arrivate novità, né ci sono stati incontri. Non sembrano quindi esserci più spiragli per la chiusura dell'operazione: per Pellegrini quasi certa la prosecuzione della stagione a Francoforte.