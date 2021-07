tmw Luis Alberto non ha intenzione di andare ad Auronzo con la Lazio. Vuole la cessione

vedi letture

Si profila un braccio di ferro decisamente vigoroso fra la Lazio e Luis Alberto. Lo spagnolo non ha intenzione di rispondere alla convocazione e di salire in ritiro ad Auronzo di Cadore e la situazione rimarrà tale anche nei giorni a venire. Questo perché ha voglia di cambiare aria dopo le ottime stagioni giocate con i biancocelesti e l'addio di Simone Inzaghi.

50 MILIONI - Il problema deriva anche dalla valutazione che fa Claudio Lotito del suo centrocampista. Il presidente della Lazio, mai banale nelle richieste (e figuriamoci per chi è in scadenza 2025) chiede 50 milioni. Una cifra che per Luis Alberto è troppo alta, soprattutto perché la volontà porta a due strade. La prima è quella di rimanere in Italia, sì, ma finire in una big. Come Milan o Juventus, oppure l'Inter (che però ha chiuso per Calhanoglu). La seconda invece è più romantica, con il ritorno a Siviglia già prospettato negli ultimi anni. Monchi sarebbe interessato, ma non ha quella disponibilità a meno di cessioni danarose (Koundé?).

ABBASSARE IL PREZZO - Così, dimostrandosi intransigente, Luis Alberto vuole chiedere a Lotito di chiedere una cifra meno onerosa per andare in una grande. Certo, rinnovare il contratto a settembre per poi chiedere la cessione (con ammutinamento) a luglio rischia di essere un gioco quantomeno pericoloso con un presidente come quello laziale, abituato a non chinare la testa.