tmw Magallanes: "Al Real mi sentivo un attore di Hollywood. Quanto mancano oggi i gol di CR7"

Federico Magallanes, doppio ex di Atalanta e Real Madrid intervistato in esclusiva da TMW nel giorno del big match di Bergamo, ha parlato anche dei blancos di oggi, oltre a ricordare il suo passato nella capitale spagnola nella stagione 1998-1999: "Subito dopo l'Atalanta arrivò la chiamata del Real e restai davvero a bocca aperta. È stato il coronamento di un sogno per me, tutti i calciatori sperano un giorno di vestire la maglia merengue e condividere lo spogliatoio con campioni come Roberto Carlos, Hierro, Seedorf, Raul... Mi ricevettero tutti a braccia aperte e ho quindi solo bei ricordi, a prescindere dal fatto che quell'avventura sia durata poco. Il Real Madrid è il tetto del calcio, mi sentivo trattato come un attore di Hollywood".

Come vede il Real Madrid di oggi?

"Il Real è sempre il Real, il club migliore del mondo. Ma quest'anno non sto vedendo un Real Madrid imbattibile, la squadra di Zidane non sta bene e per me l'Atalanta può avere quindi qualche speranza di passare il turno anche se non parte favorita. Ai blancos manca uno che decida le partite là davanti".

Manca ormai da quando se n'è andato CR7.

"Non solo se n'è andato, ma con la Juventus continua a segnare. In tutte le competizioni e in tutti i modi".