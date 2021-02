tmw Magallanes: "L'Atalanta segna almeno 3 gol a tutti. E questo Real non è certo imbattibile"

Doppio ex di Atalanta e Real Madrid, lo storico attaccante uruguaiano Federico Magallanes ha presentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com la sfida degli ottavi di finale di Champions League al via domani sera a Bergamo. Questa una breve anticipazione della nostra intervista:

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile per l'Atalanta ritrovarsi a sfidare il Real Madrid in Champions...

"Assolutamente sì, ma l'Atalanta di oggi è una squadra di altissimo livello. Gasperini e i suoi giocano un calcio entusiasmante e vincente, da ex attaccante mi ha sorpreso soprattutto il fatto che i nerazzurri non vincano mai, o quasi, una partita con meno di tre gol di scarto".

E come vede invece il Real Madrid di Zidane?

"Il Real è sempre il Real, il club migliore del mondo. Ma quest'anno non sto vedendo un Real Madrid imbattibile, la squadra di Zidane non sta bene e per me l'Atalanta può avere quindi qualche speranza di passare il turno anche se non parte favorita. Ai blancos manca uno che decida le partite là davanti".

