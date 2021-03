tmw Maifredi: "Prandelli ha detto stop anche per critiche social.Pirlo? Dipende da fine stagione"

vedi letture

Gigi Maifredi nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato anche delle dimissioni di Prandelli. E ha detto. "Chiaramente il mio appoggio va a Cesare, se un tecnico arriva in uno stato simile e si rende conto che non può aiutare la squadra e si dimette è stato onesto. Rinunciando anche ad una retribuzione sostanziosa. Quando arrivi a certi punti è perché il lavoro del tecnico è complicato non tanto nel guidare i giocatori ma nel sostenere gli attacchi di gente che non ha nulla a che vedere col calcio, vedi quel che arriva dai social, che possono condizionare una persona. Credo che questo sia alla base dell'abbandono di Cesare. E' una persona onesta e vedere gente che 'lavora' in modo scorretto lo ha messo in condizione di dire basta. Lo stress non è nelle partite o nel gestire i giocatori ma è legato anche ai tanti 'sentito dire' senza dimenticare i comportamenti di chi ti sta vicino che quando vinci sono in un modo, quando perdi in un altro".

Lei che cosa può dire a questo proposito?

"Dove ho lavorato non ho mai avuto astio verso qualcuno ma ognuno ha il suo preferito. Quando arrivai alla Juve c'era chi era ancora attaccato a Zoff e chi voleva di nuovo il Trap. Se le cose vanno bene ok, sennò nascono malumori che danno fastidio e sono sempre più insistenti".

A proposito della Juve, Nedved ha detto che Pirlo resterà...

Come si fa a chiedere, con una stagione in ballo, se tengono l'allenatore. Devono dire di sì, ci mancherebbe. Sennò non sarebbero una società seria, oltretutto è quotata in borsa. Quanto a Pirlo dipende da come finisce la stagione. Se vince la coppa Italia e si qualifica per la Champions può ambire a restare, altrimenti con tutto il bene per Andrea, potrà essere sostituito".

Che cosa ha sbagliato Pirlo?

"Ha messo in campo quel che poteva, non avendo esperienza. Però è stato il più importante play del mondo e la conoscenza del calcio ce l'ha. Ha dovuto prendere una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due scudetti ma senza convincere e c'è un centrocampo diverso dal passato. Pensavano che con CR7 si mettessero al riparo da tutto ma al portoghese serve comunque un contorno elevato. Se ti basi solo sulle prodezze del singolo non vai lontano"