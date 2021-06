tmw Marotta: "Nel mercato servirà creatività. Non possiamo fare investimenti"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell'evento di apertura del calciomercato: "Stiamo per chiudere l'operazione Hakimi fatta in modo egregio da Piero Ausilio. Lo facciamo con grande sofferenza per dare ossigeno, continuità e stabilità al club. Questo non vuol dire che non potremo lottare per i grandi traguardi, attraverso la creatività sul mercato".

Ci saranno altre cessioni eccellenti?

"L'operazione Hakimi ci farà affrontare tutto con tranquillità. Al momento nessuno vuole andarsene e spero che si possa confermare tutto il gruppo. Abbiamo iniziato un confronto con Lautaro Martinez per il rinnovo".

Bellerin e Lazzari interessano?

"Sono interessanti, ma agiremo con tranquillità. Non possiamo fare investimenti pesanti e agiremo con creatività, cercando di cogliere le opportunità. Tanti club non potranno spendere praticamente niente. La gestione amministrativa è importantissima".

Quali sono le prime sensazione con Inzaghi?

"Sono positive. Siamo certi che possa continuare il percorso avviato da Conte. Credo sia il profilo più adatto per questo".

Cosa pensa si Interspac?

"Non ne abbiamo parlato. Il bene e il futuro dell'Inter viene prima di tutto, la famiglia Zhang ha investito tanto. Le iniziative nuiove vanno valutate ma siamo solo all'inizio. Non posso esprimermi sul resto".

Ipotesi scambio Dragowski-Sensi?

"Questa possibilità non esiste. L'esterno a sinistra? Vedremo cosa offrirà il mercato ma senza fare pazzie".