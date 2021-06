tmw Milan al lavoro per il riscatto di Tonali: la deadline è fissata al 16 giugno. Tutti i dettagli

Ultimissime sul futuro di Sandro Tonali. Il Milan è infatti fiducioso di chiudere con il Brescia, col club rossonero che - secondo quanto raccolto - sta lavorando in queste ore su diverse soluzioni per rimodulare la formula dell'acquisto. La scorsa estate il Milan ha prelevato il centrocampista classe 2000 dal Brescia con un'operazione complessa: prestito oneroso da 10 milioni, 15 milioni di euro per il diritto di riscatto più 10 eventuali di bonus. Adesso, come detto, c'è fiducia per l'esito positivo della trattativa con Cellino, ma c'è una deadline all'orizzonte. In Lega ogni anno le società di Serie A per i trasferimenti interni stabiliscono una data entro la quale bisogna esercitare i riscatti: in Italia è il 16 giugno e non il 30. Quindi, per avvalersi del diritto di riscatto presente nel contratto di Sandro Tonali il Milan ha a disposizione poco più di una settimana di tempo.