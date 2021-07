tmw Milan, Brahim Diaz domani in città! Poi le visite mediche e la firma: tutti i dettagli

Milan scatenato sul mercato in questa settimana. Dopo l'arrivo ieri sera di Olivier Giroud, attaccante francese che stamani sta svolgendo le visite mediche, e la definizione dell'acquisto di Fodé Ballo-Touré, terzino che arriverà dal Monaco per 4.2 milioni di euro, risolti anche gli ultimi dettagli per il ritorno dal Real Madrid di Brahim Diaz. Domani è previsto il suo arrivo a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto.

La formula - Brahim Diaz tornerà al Milan con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Per il prestito, nelle casse del Real Madrid andranno tre milioni di euro. L'eventuale riscatto è invece fissato a 22 milioni di euro. Il Real Madrid potrà successivamente controriscattarlo per 26 milioni di euro.