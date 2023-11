tmw Milan, il Chelsea ha detto no al prestito di Badiashile. Era il primo obiettivo per la difesa

vedi letture

Il Chelsea ha detto no all'offerta del Milan di un prestito con diritto di riscatto per Benoit Badiashile, difensore centrale acquistato nel 2023 per una cifra vicina ai 38 milioni di euro. Questo perché per un lungo periodo non è stato disponibile a causa di un ritardo di condizione e solamente nelle ultime settimane è entrato in pianta stabile fra i convocati dei Blues, giocando peraltro 60 minuti nella Coppa di Lega, segnando il gol dell'1-0 e sbloccando una partita terminata per 2-0 contro i Blackburn Rovers. Difficile trovare spazio fra Thiago Silva e il francese Disasi, considerando poi la concorrenza del prodotto del vivaio Levi Colwill, tornato dal Brighton in estate.

Così la situazione rimane complicata per Badiashile, che però può incominciare a sorridere visto che è stato inserito per la prima volta in stagione contro il Newcastle, nell'ultima di Premier. Può essere un primo passo per poi entrare nelle rotazioni e il Chelsea vuole prima valutare quel che può succedere da qui fino a gennaio. Per questo c'è stato il rifiuto da parte della proposta del Milan, perché è troppo presto. Poi c'è una questione di opportunità, come per Kiwior. In caso di addio a Badiashile servirebbe un altro inserimento in difesa per completare il reparto che ora conta, nell'infermeria, Wesley Fofana - che potrebbe rientrare tra gennaio e febbraio - ma anche Trevor Chalobah, inseguito dal Bayern Monaco.

Insomma, almeno per il momento il Milan ha ricevuto risposta negativa per Badiashile.