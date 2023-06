tmw Milan, non solo Loftus-Cheek: contatti serrati con il Chelsea per Pulisic

Non solo Ruben Loftus-Cheek per il Milan, con i rossoneri che hanno trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista per 15 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il Milan è in pressing con il Chelsea per Christian Pulisic: contatti serrati con i Blues e con l'entourage del giocatore per cercare di chiudere.

Lo statunitense è in uscita da un Chelsea che sta cercando di sfoltire in tempi rapidi una rosa fin troppo ampia che deve gestire Mauricio Pochettino.