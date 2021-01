tmw Milan, per Mandzukic proseguono i contatti. Valutazione a 360° sul croato: le ultime

vedi letture

In mattinata nuovi contatti tra Milan e Mario Mandzukic, primo obiettivo per l'attacco di Stefano Pioli: Maldini sta facendo ogni valutazione possibile, in particolare esplorando la questione economica, tattica, fisica. C'è tutta l'intenzione di provare a prendere l'attaccante croato da parte del Milan, che vorrebbe un nome di esperienza a coprire le spalle a Ibrahimovic, fermatosi per tre volte in stagione tra Covid-19 e infortuni. Sistemato il centrocampo, con l'arrivo di Meitè, ora l'attenzione di Maldini e Massara è tutta sul reparto avanzato, che ha bisogno di un giocatore fisico in grado di aiutare Leao e compagni.